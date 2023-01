En el año 2021 Tom Cruise regresó todos los Globos de Oro que había ganado como actor.Esto lo hizo como protesta por la controversia en torno a la falta de diversidad entre los miembros de La Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA, por sus siglas en inglés).

Tom Cruise no asistirá a la ceremonia de los premios Globos de Oro 2023

Cruise devolvió tres Globos de Oro que ganó por “Born on the Fourth of July” (Mejor Actor, Drama), “Jerry Maguire” (Mejor Actor, Comedia o Musical), y “Magnolia” (Mejor Actor de Reparto).

Este año, “Top Gun: Maverick” está nominada a Mejor Película Dramática, aunque sus posibilidades de ganar sean nulas, debido a la protesta de Cruise.

El informe expuso las maniobras fraudulentas al interior de la organización, acusada de “conductas poco éticas y prácticas financieras sospechosas”. Además se denunció la falta de personas de color entre sus 87 miembros. Incluso se reveló que había muchos integrantes que ya no se desempeñaban como trabajadores de prensa.

Esta situación produjo una revolución en la industria de Hollywood. A días de la ceremonia, muchas celebridades llamaron a boicotear la premiación. Una de esas personalidades que sumó al boicot fue Tom Cruise, quien decidió devolver los tres premios que había obtenido a lo largo de su carrera.

Según fuentes cercanas al actor no asistirá a la ceremonia de la edición 80 de los premios Globos de Oro.