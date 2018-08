Todo listo para la celebración de las Fiestas Patrias

La Compañera Rosario Murillo anunció este miércoles el Plan Nacional de Celebración de las Fiestas Patrias que contempla la realización de eventos artísticos y tradicionales.

“El Ministerio de Educación, celebrando el mes de la Patria como hijos de esta Patria libre, tierra sagrada, nuestra Nicaragua, tierra de Darío y Sandino. Cuánto orgullo de ser nicaragüense. Lo celebramos en grande como patriotas. Mes para celebrarnos en grande como familia nicaragüense”, subrayó.

Agregó que, en Managua, todos los fines de semana, se realizarán festivales para celebrar a la Patria en Paz y Justicia.

El Plan Nacional de Celebración de las Fiestas Patrias también contempla el recorrido de la antorcha de la libertad Centroamericana que se recibe en Las Manos el 10 de septiembre. Del 10 al 13 recorre la Patria Libre.

El Presidente Daniel Ortega recibe la antorcha el día 11 o 12 de septiembre y entrega a otro país de Centroamérica, en este caso Costa Rica, el día 13.

También se establece en el programa el acto central de 162 aniversario de la Batalla de San Jacinto, la toma de la promesa de la bandera, los actos y desfile escolares en todo el país el día 14 de septiembre.

Otros anuncios

Entre otros aspectos, la compañera Rosario Murillo destacó la ocurrencia de dos sismos en nuestro territorio. También sobre las lluvias que han estado bien gracias a Dios. Y luego sobre la Policía Nacional y todas las actividades que realiza en todo el país, entre estas las asambleas de seguridad ciudadana que se están desarrollando en todos los municipios y cabeceras departamentales. “Ya se han desarrollado 17 encuentros con muy buen suceso”, subrayó.

Destacó también las fiestas patronales en San Lorenzo, Boaco, en honor a San Lorenzo.

Así mismo se refirió a que el Banco Central está promoviendo la exhibición de trajes folclóricos para reconocer los diseños de trajes creativos, que son elementos propios de las tradiciones regionales de Nicaragua. Esto se inauguró este miércoles en la Pinacoteca del Banco Central.

Desde el Ministerio de Salud se informó sobre una jornada quirúrgica para operar a niños con hernia en el Hospital La Mascota.

De igual manera Juegos Nacionales Escolares de Secundaria, “4 mil 215 estudiantes, deportistas destacados están participando en estos juegos, en todas las ramas deportivas que concluirá el 24 de agosto”.

Infraestructura escolar rehabilitando el colegio Juan Pablo II en Siles en Jinotega y en la comunidad de Santa Carmela, también de Jinotega.

El Ministerio de Educación también destaca el 99.6 los centros educativos privados funcionando, 87 de los públicos.

Campaña pasa salvar las tortugas

La compañera Rosario destacó la importancia de la campaña “Yo Amo las Tortugas Marinas”, campaña nacional que involucra al Marena, al Movimiento Guardabarranco y a la juventud.

Explicó que la misma implica visitas de campo para desarrollar la campaña nacional de protección de las tortugas marinas.

Otro de los anuncios es el Nuevo FISE y 100 familias protagonizando un proyecto de agua potable y saneamiento en la comunidad Barrio Pobre de Santo Domingo Chontales, más de 3 millones de córdobas de inversión.

Refiriéndose a estos proyectos, la Vicepresidenta de la República señaló que “todo esto estaba ahí esperando la seguridad y la paz para seguir desarrollando el bien común. Estos son programa de derechos humanos esenciales. Esto es lo que no quieren. Esto es lo que no querían los enemigos de la Patria, los que no piensan con alma nicaragüense. Los que viven suspirando y pensando como No nacionales. Suspirando y pensando como ciudadanos de otras latitudes. Eso es lo que no quieren, que se avance”.

Agregó que el ejemplo que ha dado Nicaragua de lucha efectiva contra la pobreza, “eso es lo que querían detener, eso es lo que apuestan a detener con su campaña de desprestigio y de difamación, con su intento, hasta cierto punto, de establecer que Nicaragua no funciona. Pero aquí todo funciona, la gente, el ser humano, el pueblo nicaragüense sabe que Nicaragua va adelante. Somos un pueblo de fe, de esperanza. Un pueblo que avanza, que trabaja con agradecimiento a Dios, en primer lugar y reconociendo la alegría de haber recuperado la paz para emprender, aprender, trabajar y prosperar”.

Reparación de calles destruidas por el terrorismo

Anunció que se avanza en la reparación de las calles destruidas “por los que pagaran por sus crímenes”, en Jinotega, en León.

“Nos reporta el compañero General en Retiro Oscar Mojica, que en León se avanzó en casi 20 mil metros cuadrados y en Jinotega el 65 por ciento de lo destruido, casi 8 mil metros cuadrados. Hoy (miércoles) estamos en Nagarote. Mañana contribuyendo a restaurar la carretera Estelí- Limay, a solicitud del Alcalde Francisco Valenzuela”.

“Vamos a estar restaurando lo que nos destruyeron, pero la patria no se destruye, el alma de la patria no se destruye. Y el compromiso de Patria Libre, Patria Digna, Patria Justa, Patria Próspera no se puede destruir. Allá las malas conciencias, allá los malos corazones”.

“Aquí estamos trabajando con amor, con empeño todos los días para avanzar, crear en Nicaragua cada vez más justicia y para que la pobreza quede atrás como el mal recuerdo de estos meses terribles de destrucción dolor y muerte que no volverán. Porque ¡No pudieron ni podrán! Porque ¡No pasarán! Porque el alma nicaragüense los repele, los rechaza, ¡No Pasarán!”.