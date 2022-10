Todo listo para el concierto “Nicaragua, su música y sus recuerdos”

Los más grandes éxitos de los cantantes nicaragüenses de la década de los 70´s, serán interpretados durante el concierto “Nicaragua, su música y sus recuerdos”, a realizarse en el Teatro Nacional Rubén Darío (TNRD) el viernes 28 de octubre a partir de las 7 de la noche.

El director del Teatro Nacional Rubén Darío, maestro Ramón Rodríguez, detalló que el concierto forma parte de los esfuerzos que se realizan para recordar y rendir homenaje a bandas y solistas que marcaron una época importante para la música nicaragüense.

“Si ven los formatos de esa época eran muy pequeños pero hubo muchos músicos en nuestro país y eso es lo que bailaban nuestros padres, nuestros tíos, que ahora es un recuerdo que está en nuestros corazones”, señaló.

Ramón Rodríguez aseguró que este será un evento exitoso y se espera un lleno total, y posteriormente será replicado en otras ciudades.

Andrés Sánchez, exintegrante de Los Signos del Zodiaco, recordó éxitos de su agrupación como El Mar, Mi Confidente y No Me Hagas Sufrir, entre otros, que serán interpretados en la velada.

Además recordó temas de muchos otros grupos que conformaron la constelación de estrellas de la música nacional.

“Yo viví una época muy linda, que no estoy esperando que vuelva, pero como participante en este evento me siento muy orgulloso, muy alegre, en realidad me conmueve y me va a hacer recordar los tiempos en los que yo tocaba, en los años 70”, afirmó.

Jorge Ventura Amador, Manuel Antonio Orozco y Roberto Larios, son los tres intérpretes de esa época que han sido invitados y serán acompañados por artistas jóvenes, entre ellos José Luis Estrada, músico de la Camerata Bach entre otros.

La gala estará ambientada con recreaciones que harán referencia a discotecas famosas de esa época como la Tortuga Morada y el Lobo Jack, y la entrada costará 150, 200 y 250 córdobas.