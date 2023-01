Tiktoker nicaragüense Marisela Soza aseguró que no volverá a grabar con JR

La tarde de este jueves, tuvimos una invitada de lujo en la revista Hablemos Ya Conecta2, a la creadora de contenido, Marisela Fernanda Soza, quien se hizo acompañar de su recién estrenado esposo Jefferson Madrigal.

Marisela, con una sonrisa de oreja a oreja agradeció por la invitación a La Súper Líder del Dial, Tu Nueva Radio Ya, donde compartió con nuestro tv-oyentes que está embarazada, y nos modelo muy orgullosa su pancita de apenas dos meses.

La guapa capitalina de 20 años de edad, es toda una sensación en la plataforma Tik-Tok, creando contenido variado que ha roto con los estereotipos en su contra por padecer enanismo (afección que se caracteriza por la baja estatura).

Actualmente, Marisela, cuenta con 262 mil seguidores en Tik-Tok. Ella nos comentó que incursionó en el mundo de las redes sociales gracias al también creador de contenido Paulito Castellón.

En el mundo mágico de las redes sociales no solo la fama le llegó a Marisela, sino también Cupido, al conocer a su media naranja Jefferson, quien es oriundo de Granada, donde han establecido su nidito de amor.

El Romeo de la sensual Marisela nos confesó que se enamoró de la tik toker al ver sus videos, por lo que sin pensarla tanto se propuso conocerla, y endulzarle el oído hasta convencerla de ser su novia y después de varios meses, se convirtieron en marido y mujer.

La noticia sobre la boda de Marisela y Jefferson, se regó como pólvora encendida, luego que ella publicara fotos de la celebración familiar en sus redes sociales.

Y desde ese momento sus seguidores empezaron a preguntar por qué no había asistido JR, si han grabado muchos videos en tik-tok; otros comentaron: “que mala onda JR no asistió a la boda”, entre otros comentarios en que lo tacharon de arrogante.

El chisme le llegó a JR, quien respondió con un video en Tik-Tok en el que dice: “primero que nada quiero que sepan que Marisela y yo no somos amigos, Marisela y yo hemos hechos unas colaboraciones, las cuales han sido pagadas, como todos los videos que hago”.

”Marisela no es mi amiga cercana…Marisela no me invitó formalmente a su boda, simplemente me dijo vas a venir a boda?…me hubiera encantado ir por supuesto pero si lo hubiese hecho de manera formal, y si me hubiera dicho al menos cuando iba ser su boda”, finalizó.

Al respecto Marisela dijo a los oyentes de Ya Conecta2 que invitó a JR, y que no le pareció de buen gusto que se expresara de ella como si se tratara de un objeto. “Yo si lo consideraba mi amigo, me sentía agradecida porque me había tomado en cuenta para participar en sus videos, por eso le dije que llegara» aseguró.

Enseguida, le preguntamos si después de todo ese revuelo volvería a hacer colaboraciones con JR, y nos respondió que No.