Tigre de Chinandega derrotan a Los Gigantes de Rivas y no aflojan la cima

Los tigres comenzaron ganado en el propio primer episodio donde fabricaron par de carreras mediante dos dobles de manera consecutiva uno de Norlando Valle y el otro Omar Mendoza más imparable de Deibinson Romero.

Rivas descontó en la alta de cuarto episodio al fabricar una carrera por jonrón de Crithian Sandoval.

Chinandega anoto una más en la baja del séptimo episodio mediante un flay de sacrificio de Omar Mendoza con base llena para poner la pizarra tres carreras a una.

Rivas no se daba por vencido y en el noveno episodio se acercó al marcador tres a dos, mediante cuadrangular de Jesús Valdez pero no fue suficiente para que su equipo no fuese derrotado.

El pícher ganador fue Guillermo Méndez quien lanzó dos entradas y dos tercio en relevo del abridor Axel zapata quien tiró tres entradas y un tercio permitiendo una carrera, siguió Walter López quien en dos entradas y dos tercio permitió una carrera y cerro el Cubano Reinier Roll Valdez que se adjudicó juego salvado al tirar dos tercio de ining.

La derrota fue para Wilson García quien en seis entradas y un tercio le anotaron tres de carreras limpias.

“No es cuestión de suerte que estemos en el liderato, si no que hemos capitalizado al máximos los errores de los rivales y hemos bateado en el momento preciso y derrotar a nuestro rivales por la mínima diferencia” aseguro Lenin Picota mánager del equipo Chinandega.

A la ofensiva los mejores bateadores por Chinandega fueron Omar Mendoza quien ligó dos imparables en tres turnos e impulsó dos carreras, Deibinson Romero conectó dos hit en cuatro turno e impulsó una y Luis Bernardo en tres turno conectó dos imparable.

Mientras que los mejor bateadores por Rivas fueron Cristián Sandoval quien conectó un cuadrangular en tres turnos y Jesús Valdez quien bateo de cuatro dos con un cuadrangular.

En el otro encuentro León iba derrotando ocho carreras por cinco al tren del norte en la parte baja de séptimo episodio

La programación de mañana es la siguiente Chinandega viaja a la ciudad de los mangos para enfrentarse a Rivas, mientras que el tren del norte visitará a los Leones de León.