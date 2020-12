Tema navideño de Mariah Carey se escuchó 17 millones de veces

El tema musical “All I Want For Christmas Is You” de Mariah Carey volvió a ser una referencia esta Noche Buena, con la cifra impresionante de 17 millones 223 mil reproducciones solo a través de la plataforma de Spotify.

Sin lugar a dudas es la canción de la Navidad. Inigualable. Pues año tras año se va superando. Ocurrió en 2018, y el año pasado volvió a romper su propio récord en Spotify consiguiendo más de 12 millones el día de Nochebuena.

La composición le ha reportado hasta ahora más de 60 millones de dólares en ganancias para su cuenta corriente fruto de los derechos de autor.

Un exitazo la considerada canción de la Navidad. Porque Spotify lleva contabilizados en este 2020 mucho más de 6,500 millones de minutos de música y la diva está en el candelero.