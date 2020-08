Televisa suspende la transmisión mundial de el Chavo del 8

Luego de 47 años de transmisiones continuas de las series de “El Chavo del 8” y “El Chapulín Colorado” no podrán ser transmitidas a nivel mundial por una serie de desacuerdos legales entre los hijos del fallecido Roberto Gómez Bolaños y la cadena mexicana Televisa.

El Chavo del 8 ya no será transmitido a nivel mundial

Las series, que son consideradas como un culto por millones de televidentes en América Latina, dejaron de transmitirse oficialmente desde el pasado 31 de julio por una falta de acuerdo entre el Grupo Chespirito y Televisa.

Roberto Gómez Fernández, uno de los hijos de Chespirito, informó que las negociaciones continúan para que estos amados programas vuelvan a la pantalla chica lo más pronto posible.

Aunque tristes por la decisión, mi familia y yo esperamos que pronto esté Chespirito en las pantallas del mundo. Seguiremos insistiendo, y estoy seguro que lo lograremos, tuiteó Gómez.

Graciela Gómez Fernández y Florinda Meza, quien interpretaba a Doña Florinda, hija y viuda de Gómez Bolaños respectivamente, criticaron la falta de intención de la televisora mexicana para lograr un acuerdo.

Aunque no tengo nada que ver porque inexplicablemente no he sido convocada a las negociaciones, creo que justo ahora, cuando el mundo más necesita diversión, hacer eso es una agresión hacia la gente. Pretender eliminarlo de tajo es una medida poco inteligente. (…) Es triste comprobar cómo en tu propia casa, a la que le has dado millones de dólares, es dónde menos te valoran”, publicó en Twitter Meza.

Algunos cibernautas se quejaron que esto es una desgracia para las generaciones futura ya que son programas de humor blanco, sanos y de puro entretenimiento para grandes y chicos.