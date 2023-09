Técnico del Saprissa: “Nos vamos a enfrentar a un rival que es muy calificado”

Este martes el Deportivo Saprissa reconoció el terreno de juego del Estadio Independencia y todo quedó listo para el enfrentamiento de Ida de los cuartos de final de la Copa Centroamericana ante Real Estelí a las 6pm.

El técnico del club tico Vladimir Quesada, en conferencia de prensa, destaco la calidad de su rival y lo calificó de muy competitivo. “Pueden esperar lo que ha sido el Saprissa durante toda su historia. Respetamos a todos nuestros rivales. Lo que todos deben esperar es no menos de lo que hemos mostrado en los últimos juegos. Sabemos que el Real Estelí) están haciendo las cosas muy bien en su torneo, sabemos que nos vamos a enfrentar a un rival que es muy calificado. Vamos a salir a ganar”, destaco Quesada.

Se le consultó sobre el posible once de hoy ante el club nicaragüense: “Vamos a hacer que salten al terreno de juego los jugadores que están mejor preparados para este partido y todos están muy bien preparados. Hay algunos que vienen saliendo de recientes lesiones y esos no pueden saltar inmediatamente al terreno de juego. La mayoría de los muchachos van a ser de la partida, pero obviamente habrá algunos cambios que el domingo pasado (ante Sporting) no saltaron de inicio. No podemos saturar a nuestros jugadores, estamos jugando tres torneos en este momento y no hay cuerpo que aguante tanta carga, entonces tenemos que dosificar a algunos muchachos”, argumento.

El equipo tico no pierde ante el Real Estelí en su historia y el técnico destaco lo siguiente: “Eso son estadísticas, son números y para nosotros eso es importante, pero también es historia. Mañana (hoy) se escribirá una nueva historia a partir de que el árbitro central haga sonar el pito. Estelí tiene nueve años de no perder en su cancha, eso valida lo que están haciendo. Puede ser que en otras latitudes no se valore lo que está haciendo y lo que ha crecido el fútbol nicaragüense, pero aquellos que vemos el día a día y hemos enfrentado equipos entendemos el buen trabajo que están haciendo”, destaco.

“Saprissa es uno de los mejores equipos de Costa Rica y uno de los mejores de Centroamérica siempre hay presión. La presión siempre existe”, recalcó el técnico.