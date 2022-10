Arden las redes luego que se viralizara un video donde se logra ver las muestras de «cariñito» de Marc Anthony hacia el cantante colombiano, Maluma, en pleno concierto en Ecuador.

“Te amo Mucho” Marc Anthony se le arrodilló a Maluma durante un concierto

El prometido de Nadia Ferreira no pudo evitar desbordarse en emociones, Marc se arrodilló y besó a Maluma para rendirle tributo, con una reverencia que desató muchas críticas, ya que sus fans lo calificaron como “exagerado”.

“Gracias por enseñarme el camino de la vida y no el de la música, el de la música ya está escrito. Lo que tú me has enseñado sale del corazón», fueron las palabras que le dedicó Maluma a Marc para después fundirse en un cálido y emotivo abrazo.

En otro video compartido en redes sociales que está causando mucha polémica se muestra el momento exacto cuando Marc entra al escenario y después de un abrazo con Maluma, el salsero decide arrodillarse y hacer un ademán de alabanza, acción que ha dado mucho de qué hablar entre sus seguidores.