Taiwán dona a Nicaragua 3 mil batas para personal médico

El Pueblo y Gobierno de Taiwán hizo el donativo a Nicaragua, de 3 mil batas blancas para los médicos y enfermeras que trabajan en la primera línea contra la Covid-19.

El diplomático taiwanés Jaime Wu, dijo que con este donativo a través del Organismo No Gubernamental Health for All, se hace causa común con el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional para combatir la pandemia de coronavirus y lograr el éxito en su manejo.

La Doctora Martha Reyes, Ministra de Salud, agradeció a Taiwán por este donativo que será distribuido de manera inmediata al personal de salud de los centros asistenciales para su protección y garantizar los servicios en las diferentes unidades.