Sujeto que les quitó la vida a hermanitas en Mulukukú será procesado por asesinato

La Policía Nacional presentó este domingo al sujeto Rosario Soza Centeno, de 33 años, quien ayer sábado privó de la vida a dos hermanitas de iniciales B.M.G.R., de 10 años; y L.Y.G.R., de 12, en la comunidad Lisawe, localizada en el municipio de Mulukukú, en la Costa Caribe Norte de Nicaragua.

Rosario Soza Centeno presentado en la Dirección de Auxilio Judicial

El informe brindado por el Comisionado Mayor Victoriano Ruiz, segundo jefe de la Dirección de Auxilio Judicial Nacional, detalla que Soza Centeno ocupó un machete para cometer el doble asesinato.

Soza Centeno fue capturado a las 2:30 de la madrugada de hoy domingo en la comunidad El Tigre, a unos 12 kilómetros del casco urbano de Mulukukú, de donde posteriormente fue trasladado a Managua.

Las hermanitas de 10 y 12 años de edad

En el arma blanca, camiseta, pantalón, gorra y botas de hule ocupadas al autor de los crímenes, se encontró manchas de sangre que coinciden con las de las víctimas, detallan los resultados Biológicos y Químicos practicados por Peritos de Criminalística.

Las hermanitas González Rodríguez fueron veladas en la capilla de la comunidad Lisawe y después de una misa de cuerpo presente, se les dio cristiana sepultura.

El relato desgarrador de la mamá de las niñas

Carmen Rodríguez Dávila, madre de las menores, dijo que Rosario Soza Centeno estaba cuidándole la casa, porque era conocido de ella y llegaba frecuentemente a pasarse parte del día a su vivienda.

“Yo estaba lavando en el río y ese diablo me mandó a decir con mis niñas que me apurara porque él se iba a ir y no quería dejar la casa sola” relató doña Carmen Rodríguez quien le dio permiso a sus dos pequeñas que se bañaran y buscaran chacalines en la fuente hídrica ubicada a unos 400 metros de la vivienda.

Una vez que la fémina llegó a su casa, Soza Centeno le dijo que iba a ir a cobrarle a una mujer la carne de cerdo que le había dejado fiada, pero lugareños lo vieron enrumbarse al río.

“Primero me mató a la niña mayor y como la chiquita lo miró y le dijo que me iba a decir a mí, entonces también la asesinó” dijo entre llanto Carmen Rodríguez.

Cuerpos fueron encontrados por su mamá

Después de un fuerte aguacero en la zona y al ver que sus hijas no regresaban, doña Carmen Rodríguez se enrumbó al río y al encontrar sangre en el camino, siguió el rastro y a pocos metros del lavandero encontró inerte a su hija de 10 años.

Tras el hallazgo del primer cuerpo, doña Carmen Rodríguez solicitó la ayuda de sus vecinos y a eso de las 4: 40pm de ayer sábado fue localizado el cadáver de la niña de 12 años.

Será procesado por asesinato

Al ser presentado ante los medios de comunicación, la Policía Nacional informó que el delincuente y las evidencias ocupadas fueron remitidos a las autoridades competentes para su enjuiciamiento por el delito de Asesinato.