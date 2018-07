Sudáfrica: Mujer dada por muerta “resucita” en la nevera de una morgue

Era una de las víctimas de un accidente automovilístico.

En una morgue de la ciudad sudafricana de Carletonville los forenses se han llevado una gran sorpresa, al encontrar con vida a una mujer que había sido declarada muerta por los paramédicos, informan medios locales.

La mujer, una de las víctimas de un accidente automovilístico, permaneció varias horas en el refrigerador de la morgue. El servicio de ambulancias que auxilió a las víctimas del siniestro ha asegurado que sus paramédicos declararon muerta a la mujer tras seguir todos los protocolos pertinentes, y que esta no presentaba signos vitales.

Pero cuando uno de los forenses de la morgue revisaba los cuerpos de las víctimas del citado accidente de tránsito, ocurrido el pasado 24 de junio y que se ha dado a conocer solo ahora, se percató de que la mujer respiraba y la trasladaron a un hospital.

“Esto no ha ocurrido porque nuestros paramédicos no estén capacitados adecuadamente. No hay pruebas de negligencia por parte de nuestra tripulación”, agregó el servicio de ambulancias. Sin embargo, las autoridades locales han abierto una investigación para saber cómo se produjo el error.