Vuelco de camión que transportaba broza deja un muerto y un herido en Santo Domingo, Chontales

El joven Johnny Aguirre, de 24 años, murió la tarde de este jueves luego de sufrir graves lesiones al volcarse el camión en que viajaba en el sector conocido como Los Tubos, ubicado aproximadamente un kilómetro al norte del estadio municipal de Santo Domingo, Chontales.

A causa del accidente, Aguirre sufrió fracturas en el fémur, en el cráneo y en el brazo derecho, que le causaron la muerte luego de haber sido llevado en una ambulancia al Centro de Salud Miguel Ángel Ortez Guillén

En el vuelco también resultó lesionado Donal Arturo Campos, quien resultó con fractura en la pierna izquierda, escoriaciones en varias partes del cuerpo y un trauma pélvico leve, según el reporte brindado por los equipos de emergencia.

El camión placas M-362-212 que transportaba broza, se volcó mientras descendía por una pendiente. Las primeras indagaciones apuntan a presuntas fallas mecánicas, lo que habría provocado la pérdida de control del automotor.

El accidente movilizó a miembros de la Policía Nacional, que se presentaron al punto para realizar las investigaciones preliminares y controlar la circulación vehicular en la zona.

De manera simultánea, unidades de los Bomberos Unidos de Santo Domingo llegaron para brindar asistencia a los afectados y asegurar el área, dado que el vehículo involucrado quedó en una pendiente lo que representaba riesgo adicional.

En el momento del vuelco, los trabajadores que viajaban en el camión optaron por lanzarse del vehículo en un intento por proteger sus vidas, sin embargo, ambos resultaron con lesiones de consideración debido a la altura y fuerza del impacto, falleciendo posteriormente Johnny Aguirre.