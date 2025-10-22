Vuelco de camión deja dos personas lesionadas y varios toros muertos en Wapi, Caribe Sur

Marvin Javier Molina Mejía, de 39 años, y su ayudante, no identificado, sufrieron golpes de consideración en diferentes partes del cuerpo al volcarse con el camión en que viajaban en la Cuesta Fruta de Pan, en la comunidad de Wapi, Caribe Sur del país.

Vuelco de camión en Wapi deja heridos y toros muertos

El lesionado fue trasladado por la Cruz Blanca a un centro asistencial en el municipio El Rama.

Cazadores de noticias informaron que los dos hombres trasladaban en el camión desde El Rama hacia Wapi, veinte semovientes, varios de los cuales murieron durante el violento vuelco.

Entre los animales que eran llevados el camión se encuentra un toro muy temido en las barreras, conocido como “El Calzón de la Dama”, cuya suerte se desconoce.

De forma preliminar se informó que supuestamente el pesado vehículo se volcó luego de que le falló la dirección, sin que el conductor pudiera maniobrar para evitar el accidente.

Sin embargo, serán los agentes de tránsito quienes determinen las causas exactas del aparatoso vuelco que dejó al camión prácticamente destruido.

