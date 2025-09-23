Vuelco de bus cargado de pasajeros deja 3 lesionados en Bonanza

Tres personas resultaron con lesiones leves la tarde de este martes cuando el bus en que viajaban junto a otras 37 personas se volcó en una bajada de la comunidad La Estrella, de Bonanza, Triángulo Minero, Caribe Norte.

Bus se vuelca en Bonanza y deja tres heridos leves

Dos de los afectados fueron identificados como Santos Emilia Suárez, de 25 años, y Kelvin Gamaliel López Suárez, 10 años de edad, en tanto el tercer afectado no fue identificado.

El bus color rojo conocido como “El Malakate”, propiedad de Emilio Castro Zéas se dirigía de la comunidad de Biltignia hacia Bonanza, conducido por David Francisco González Ortiz, de 47 años de edad, cuando se accidentó.

Aparentemente David González perdió el control de la unidad de transporte colectivo al deslizarse sobre el terreno en una vuelta, en donde quedó con las llantas hacia arriba y con cuantiosos daños en la carrocería.

Agentes policiales se presentaron al lugar del percance vial para iniciar las investigaciones sobre las causas precisas del vuelco que afortunadamente no dejó víctimas mortales que lamentar.

