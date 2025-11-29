Voraz incendio causó pérdidas materiales en San Carlos, Río San Juan

Cuantiosos daños materiales, ocasionó un voraz incendio que al mediodía de este sábado se registró en uno de los tramos de la Portuaria en la ciudad de San Carlos, en el departamento de Río San Juan.

Nuestro colaborador en la zona José Duarte dijo que Gracias a Dios y al rápido actuar de instituciones y pobladores, se lograron controlar las fuertes llamas y evitar que se propagaran.

Las autoridades bomberiles y de la Policía Nacional se encuentran investigando las causas del siniestro que amenazaba con expandirse hasta una gasolinera localizada a unos 40 metros de distancia.