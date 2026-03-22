Licor y velocidad se combinan en vuelco de carro en Managua
Con golpe en distintas partes del cuerpo resultó Joshua Alexis Díaz, al volcarse en el carro placa M 343-504, en el costado norte del estadio de futbol Dignidad, en Managua.
El aparatoso accidente ocurrió la madrugada de hoy domingo, cuando presuntamente, Joshua conducía en estado de ebriedad y a exceso d velocidad, versión investigada por la policía.
Cazadores de Noticias informaron que Joshua Díaz perdió el control en plena marcha, impactó una de las llantas contra una cuneta y luego dio varias vueltas en la vía.
El conductor fue atendido en el lugar por miembros de emergencia, mientras “se agarraba los pelos”, viendo los daños que sufrió el automotor.