Licor y velocidad se combinan en vuelco de carro en Managua

Con golpe en distintas partes del cuerpo resultó Joshua Alexis Díaz, al volcarse en el carro placa M 343-504, en el costado norte del estadio de futbol Dignidad, en Managua.

Accidente frente al estadio ‘Dignidad’

El aparatoso accidente ocurrió la madrugada de hoy domingo, cuando presuntamente, Joshua conducía en estado de ebriedad y a exceso d velocidad, versión investigada por la policía.

Cazadores de Noticias informaron que Joshua Díaz perdió el control en plena marcha, impactó una de las llantas contra una cuneta y luego dio varias vueltas en la vía.

El conductor fue atendido en el lugar por miembros de emergencia, mientras “se agarraba los pelos”, viendo los daños que sufrió el automotor.