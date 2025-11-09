Violenta colisión cobra vida de motorizado en la carretera La Concordia – Estelí

El motociclista Junior René Torrez Martínez, de 23 años, murió la tarde de hoy domingo, al impactar contra un camión, en la carretera La Concordia – Estelí.

Torrez Martínez viajaba en la moto placa NS 88-73 cuando chocó con el camión placa JI 88-72 conducido por Lenín Francisco Herrera, de 30 años.

A causa del impacto, el motorizado sufrió una fractura en el cráneo y otras lesiones graves que le causaron una muerte inmediata.

Agentes de tránsito investigan las causas que provocaron el fatídico accidente.