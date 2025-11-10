Vigilante fallece al incendiarse autolavado que cuidaba en Jinotega

El ciudadano Francisco del Carmen Pineda Rostrán, de 44 años, falleció calcinado a las 4:40 minutos de hoy lunes al incendiarse un negocio de autolavado que cuidaba en la ciudad de Jinotega.

El vigilante Francisco del Carmen Pineda Rostran, de 43 años, murió calcinado en un incendio en Jinotega

El fatal siniestro se registró de la estatua de la virgen cuadra y media al Este en el barrio Alejandro Ramos Turcios, en donde las llamas atraparon a don Francisco mientras estaba dormido en una caseta.

Se conoció que el negocio de autolavado es del ciudadano Dansell Ramón Jarquín González, de 30 años, quien le alquilaba el espacio a la dueña de la propiedad, Reina Luz Arauz Gutiérrez.

Al lugar del incendio se presentaron miembros de los bomberos unidos a sofocar las llamas que dejaron parcialmente dañados dos vehículos que estaban guardados en el negocio.

Los vehículos afectados son un Hyundai Tucson, color Blanco placa M 389-861, propiedad de Andy Renan Orozco Lumbi, de 30 años, y la camioneta Toyota Land Cruiser, color Gris, placa JI 5297, de Melania Damaris Orozco de 28 años.

La Policía Nacional en coordinación con los Bomberos Unidos se encuentran investigando el origen del incendio.

