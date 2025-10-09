Velocidad, licor y piedras en el camino provocan accidente de motociclista en Carretera Vieja a León

Con lesiones de consideración resultó anoche Jordi Ismael Hernández, al caer de la motocicleta que conducía en el kilómetro 17 de la carretera vieja a León.

Grave accidente de motocicleta en la Carretera Vieja a León

Cazadores de noticias informaron que Jordi Ismael conducía a exceso de velocidad y en aparente estado de ebriedad lo que le impidió ver un tumulto de piedras en la vía.

Técnicos de los bomberos Unidos brindaron atención prehospitalaria al lesionado y luego lo trasladaron al hospital Fernando Vélez Paiz, donde ingreso en estado delicado.

“El fuerte golpe lo lanzó varios metros sobre la vía, quedando tendido e inconsciente, el brother no miro unas cintas de precaución colocadas en la vía ni las piedras sobre el pavimento” expresó una de las personas que se acercaron para auxiliar al motociclista.