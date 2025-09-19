Vecinos salvan a dos niñas de incendio en el barrio Camilo Ortega, Managua

Dos niñas fueron salvadas de morir calcinadas la mañana de este viernes, luego de que su casa tomó fuego en el barrio El Laurel, anexo al barrio Camilo Ortega, en el Distrito III de Managua.

Afortunadamente, al ver que las llamas empezaban a salir de la humilde vivienda, los vecinos arrancaron el portón de zinc y las rescataron.

La vivienda, propiedad de Yamileth del Socorro García Carrillo, de 46 años, estaba construida de piedras canteras, estructura de madera y techo zinc.

Las llamas destruyeron dos camas, un ropero plástico, un plasma, seis sillas plásticas, una grabadora, n teatro en casa, un espejo, dos mesas de madera, una cocina de mesa de 4 quemadores y toda la ropa de la familia.

Al lugar del siniestro se presentaron miembros de la Policía Nacional y de los Bomberos Unidos, quienes investigan las causas del incendio.