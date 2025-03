Varios homicidas y asaltantes presos en Managua y Ciudad Sandino

La Policía Nacional en la semana del 24 al 30 de marzo, capturó a 31 delincuentes involucrados en diferentes delitos, entre ellos, homicidas, tráfico de drogas y robos.

La sub comisionada Karen Obando, Co Jefatura de Relaciones Públicas, destacó el arresto de Ángel Ramón Barrera García, quien estranguló a su ex cónyuge Hylary Lynsay Pérez Molina, en la comarca Santa Catalina, distrito III de Managua, el pasado 23 de marzo 2025.

También fue capturado José Antonio Pozo González, quien por rencillas personales mató a golpes a Alexander Javier López Álvarez, el domingo 16 de marzo 2025, en Villa Reconciliación, por conflictos personales.

En el municipio de Ciudad Sandino, por el delito de robo con intimidación fueron puestos tras las rejas y serán procesados: Fernando Antonio Soza Huete, Yeider José Cruz López, y David Alberto Huete Hurtado.

También, se suman a la lista, Marlon Alberto Tijerino Pacheco, Juan Carlos Dávila Castro, Oscar Antonio Calero Córdoba, y Alexander Antonio Chevez Mejía.

Mientras que en y Managua: Jerry Hansell López Duarte, Moisés Ulises Malespín Valle, Álvaro José Valle Meza, David Josué López Lanzas, Víctor Alfonso Ruiz Ferreti, y Carlos José Amador Rodríguez.

Igualmente, presos por andar asaltando, Henry Steven Gómez Collado, Wilman López Valverde, Henderson Antonio Ramírez Montiel y Francisco Noel Oporta Sandoval.