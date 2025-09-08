type here...
Sucesos

Una persona fallecida deja colisión de motocicleta contra un tractor en el Caribe Norte

Por Marjourie Robleto
De forma instantánea falleció una persona de identidad desconocida, de sexo masculina al colisionar la motocicleta en que viajaba junto a otro varón contra un pesado vehículo en la comunidad Ojo de Agua, en el Triángulo Minero, Caribe Norte, la noche de este lunes.

Cazadores de noticias informaron a Tu Nueva Radio Ya que, los hombres que viajaban en la motocicleta andaban en supuesto estado de ebriedad, al momento del violento choque.

Las autoridades de la Policía Nacional al conocer del accidente de tránsito se desplazaron al lugar para indagar mayores detalles y determinar la responsabilidad de los involucrados.

Información en desarrollo...

