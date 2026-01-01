Un muerto y dos lesionados deja accidente vial en carretera Tisma-Masaya

En circunstancias aún desconocidas, José Antonio Siezar Pichardo de 42 años, murió de forma inmediata en un accidente de tránsito ocurrido la noche de este jueves primero de enero, a la altura del kilómetro 37 y medio de la carretera Tisma-Tipitapa.

En ese mismo accidente que nos reportan cazadores de noticias, también resultaron lesionados los ciclistas Luis David Díaz López de 31 años, y Salid Miguel González Díaz de 16, quienes fueron trasladados al hospital Hilario Sánchez de Masaya, debido a las lesiones que sufrieron.

Agentes de la Policía Nacional investigan mayores detalles del accidente de tránsito, en el lugar.

Tu Nueva Radio Ya, conoció que José Antonio, habitaba de la Iglesia de Tisma 100 metros al este en el reparto Pedro Joaquín Chamorro, donde familiares velarán sus restos y posteriormente, le darán el último adiós.