Un fallecido y dos lesionados en choque de motorizados en Telpaneca, Madriz

El motociclista Marvin González, de 50 años, murió la tarde de hoy miércoles, al chocar con otro motorizado, en circunstancias investigadas por agentes de tránsito.

El accidente ocurrió en la comarca El Pericón, entre los municipios de Telpaneca y San Juan del Río Coco, en el departamento de Madriz.

En el hecho resultaron lesionados Deyvin Melgara López, con politraumatismo; y Hanier Castellano, con una fractura en la pierna izquierda y una herida en el cuero cabelludo.

Los afectados fueron trasladados al centro de salud municipal de San Juan de Río Coco, en el departamento de Madriz.