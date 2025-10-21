Tu Nueva Radio YA recibe nueva denuncia de banda de roba carros

La ola de estafas con alquiler de vehículos tiene a las autoridades policiales del país trabajando en las investigaciones para dar con los delincuentes, tras varias denuncias reportadas tanto en las delegaciones policiales como en Tu Nueva Radio Ya.

Una nueva víctima, Gisselle Uriarte, quien se dedica a la renta de autos, denunció haber sido estafada por un sujeto que alquiló un Hyundai Elantra, placas LE 42-754 y luego desapareció.

Estafas en alquiler de vehículos alertan a la policía

El individuo se identificó con cédula y licencia de conducir a nombre de Anthony Josué Palacios, el mismo que recientemente habría alquilado una camioneta Mazda, placas M 371-176, propiedad de Isidro Medina Obregón, padre de nuestra compañera de trabajo Cristhian Medina.

Según Uriarte, el hombre se comunicó por WhatsApp el fin de semana, llegó personalmente, entregó su cédula, firmó el contrato de arrendamiento y dejó un depósito.

Sin embargo, el vehículo nunca fue devuelto. El GPS del auto ha registrado movimientos en Managua, Jinotepe y Ciudad Sandino, donde tuvo su última conexión el día lunes 20 de octubre

“El domingo iba a entregar el carro, pero desde ayer ya no responde ni aparece en línea”, relató Gisselle, quien este martes se presentó a la delegación policial de León para interponer la denuncia formal.

Tu Nueva Radio Ya también conoció de otra denuncia similar en Managua, lo que refuerza las sospechas de que se trata de una banda organizada de robas carros que opera entre varios departamentos.

Fuentes cercanas al caso confirmaron que ya hay una persona detenida, aunque las investigaciones continúan para dar con el resto de los implicados y recuperar los vehículos desaparecidos.

