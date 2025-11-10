Triple choque deja un muerto y cuatro lesionados entre Sébaco y Matagalpa

Una triple colisión ocurrida anoche dejó como saldo la muerte de Esteban Valdivia, de 24 años, y a cuatro personas lesionadas en el sector del Restaurante El Guayacán, en la carretera Sébaco – Matagalpa.

Cazadores de noticias informaron que Esteban Valdivia circulaba en estado de ebriedad en su motocicleta cuando impactó contra otra moto y con una moto taxi.

Producto del impacto, Esteban sufrió lesiones graves siendo trasladado por miembros de Cruz Blanca al Hospital César Amador Molina, donde falleció varias horas después.

En la triple colisión también resultaron lesionados Andy José Machado Ortiz, de 22 años, Betzaida Lisseth González Huerta, de 15, José Roberto Mendoza, de 43, y Mariela Teresa López Hernández, de 28 años.

