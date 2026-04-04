Tres personas resultaron lesionadas por accidente causado por ebrio en la vía en Managua

Un accidente de tránsito registrado frente a donde fue el edificio Armando Guido, en la Carretera Norte de Managua, dejó como saldo tres personas con lesiones de consideración.

El incidente ocurrió la tarde de este sábado cuando una motocicleta impactó contra un peatón que, según reportes preliminares, se encontraba en estado de ebriedad sobre la vía.

El peatón fue identificado como Carlos Javier Arias Castillo, de 45 años, quien resultó con un politraumatismo severo y una fractura en el tobillo del pie izquierdo.

Producto del fuerte impacto, Lester Moisés Granados, de 29 años, conductor de la motocicleta placa M 354780 y su acompañante Lourdes Marcela Silva, de 23 años, sufrieron politraumatismo y quemaduras por fricción en distintas partes del cuerpo.

Miembros de los servicios de emergencia se presentaron al lugar para brindar los primeros auxilios a las víctimas.

Debido a la gravedad de las lesiones, los tres afectados fueron trasladados de urgencia al Hospital Alemán Nicaragüense “Carlos Marx” para recibir atención médica adecuada.

Agentes de tránsito de la Policía Nacional se presentaron a la escena para realizar el peritaje correspondiente y determinar las responsabilidades de este suceso.