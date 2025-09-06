type here...
Tres personas dan su último suspiro en hospitales de Managua

En el hospital Antonio Lenin Fonseca, falleció por dolencias naturales, la señora Josefa López Flores, de 71 años, quien habitaba en el barrio Santa Ana, Distrito II de Managua.

En ese mismo hospital capitalino dio su último suspiro de vida por fallas multiorgánicas, el joven Nelson Francisco Pérez, de 18 años, quien vivía en Camoapa, Boaco.

Mientras en el hospital Manolo Morales dejo su último aliento la señora Bernarda del Carmen Marcia, de 93 años, debido a un fallo cardiorrespiratorio. Residía en el barrio René Polanco, Managua.

