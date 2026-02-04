Trasladan a Río San Juan, cuerpo de pinolero masacrado a machetazos por otro nica en Costa Rica

En un ambiente de tristeza y resignación, familiares recibieron en la zona fronteriza de Río San Juan, el cuerpo de Antonio Hernández, de 44 años, quien fue asesinado a machetazos en Costa Rica, la mañana del domingo pasado.

Hernández, quien era conocido cariñosamente como “Toñito”, fue ultimado por otro nicaragüense de apellido Urbina durante una discusión que surgió luego de que ambos se estaban dando bromas pesadas.

El crimen sucedió en una vivienda de la colonia Puntarenas de Upala, en Alajuela, donde el cuerpo de Antonio Hernández quedó tendido en el suelo con varias heridas profundas de machete en la espalda.

Luego de cometer el homicidio, Urbina se entregó ante las autoridades, en tanto el compatriota Antonio Hernández recibió cristiana sepultura este miércoles en El Almendro, Río San Juan, de donde era originario.