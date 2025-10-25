«Tras gustazo un trancazo» joven resulta con lesiones al caer de motocicleta

Con lesiones en la cabeza, golpes y escoriaciones en distintas partes del cuerpo resulto anoche, Marlene Jasuara Eugarrios, de 27 años, al caer de una motocicleta, que en estado de ebriedad conducía Enyel, en el costado este del edificio del Ministerio del Interior.

Tu Nueva Radio Ya conoció en el lugar mediante testigos que Enyel, bien “Bolo”, presuntamente competía con otra motocicleta en la que también viajaba como pasajera María Magdalena Eugarrios, de 18 años, hermana de la lesionada.

“Las dos motos se trasladaban desmangadas de norte a sur, pero frente al parque Margarita Calderón, el brother de la moto que se accidentó, hizo varios zigzags, hasta pegar el pencanso, luego se levantó, dejando a la muchacha tirada, supuestamente iba avisar a la familia, pero jamás regreso” dijo un testigo del accidente.

La joven Marlene Eugarrios, auxiliada por personas que se trasladaban en un camioncito manaba sangre de la cabeza, por lo que alertaron a los bomberos del barrio Largaespada, pero nunca llegaron.

En otra información, anoche el ciudadano Jorge Eliezer López, sufrió diversas lesiones luego de ser impactado por un vehículo sobre la salida de Juigalpa a Managua.

Cazadores de noticias informaron que Jorge López, intentaba cruzar la vía cuando fue arrollado por un taxi que lo catapulto por varios metros hasta quedar boca abajo sobre el pavimento.

López, fue trasladado en vehículo particular a la emergencia del hospital Comandante Camilo Ortega Saavedra de Juigalpa. En tanto el conductor del taxi Andy Alvarado, fue retenido por la policía, para determinar su responsabilidad.