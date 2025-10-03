Transportista muere infartado cuando conducía su camioneta en Juigalpa

En las primeras horas de esta mañana fue encontrado fallecido el señor Nicasio Arguello Hurtado, de 60 años, dentro de la camioneta que conducía en la carretera que conduce de SINSA a la Universidad Agraria, en el municipio de Juigalpa, departamento de Chontales.

El hallazgo lo realizaran personas que transitaban por el lugar, quienes al pasar cerca de la camioneta observaron que don Nicasio estaba recostado hacia el asiento del acompañante, y con los vidrios cerrado, por lo que al llamarlo verificaron que no respondía, dando parte a la Policía Nacional.

Se conoció que don Nicasio Arguello Hurtado, había salido a tempranas horas de la mañana de su casa en el barrio San Antonio en Juigalpa, hacia la Comalapa, donde laboraba en una cooperativa de buses como conductor.

Un equipo de criminalística de la policía acompañado de un médico forense determinaron que don Nicasio Arguello Hurtado, falleció a causa de un fulminante infarto, descartando mano criminal.

