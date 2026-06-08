Trabajador de la Alcaldía de El Rama pierde la vida por presunto envenenamiento

El señor Seferino Ortega, quien laboraba como guarda de seguridad para la Alcaldía de El Rama, Caribe Sur, perdió la vida la mañana de este lunes por un presunto envenenamiento con el herbicida conocido como Gramoxone.

Seferino Ortega

El ciudadano fue trasladado de urgencia hacia el hospital Carlos Roberto Huembes, ubicado en la comunidad de La Esperanza; sin embargo, el personal médico no logró salvarle la vida debido a la gravedad de la intoxicación.

Las circunstancias exactas en las que ocurrió el deceso están siendo investigadas por las autoridades correspondientes para esclarecer el hecho.

El cuerpo del fallecido fue entregado a sus familiares y está siendo velado en su casa de habitación, ubicada detrás del mercado municipal en Puerto La Esperanza, en El Rama.

