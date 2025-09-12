Tomador consuetudinario muere arrollado por camioneta desconocida en Chinandega

De forma inmediata murió el señor Juan José Rivera Vallejos, de 39 años, al ser atropellado por una camioneta de generales desconocidas en el departamento de Chinandega.

La fatalidad vial ocurrió a las 10 y 50 minutos de la noche de ayer jueves, del tanque de agua 300 metros al Oeste, en el reparto Villa Central, localizado en la comarca Villa 15 de Julio.

Testigos indicaron que Rivera Vallejos iba caminando de Este a Oeste con un amigo a orillas de la vía cuando fueron impactados por el vehículo manejado a exceso de velocidad, cuyo conductor huyó.

El fuerte impacto dejó al infortunado tendido en el pavimento sobre un charco de su propia sangre, sin los signos vitales, mientras su acompañante solo sufrió golpes leves.

Vecinos indicaron que tanto Juan José Rivera Vallejos como su acompañante son conocidos en la zona, pues se dedicaban a ingerir licor en las calles.

Agentes de Tránsito llegaron a realizar las investigaciones y con apoyo de videos de las cámaras de seguridad esperan identificar la camioneta y dar con el paradero del conductor homicida.

Según el Código Penal de Nicaragua, el conductor enfrentaría cargos por homicidio imprudente y fuga, delitos que son castigados con varios años de cárcel, además de la suspensión definitiva de la licencia de conducir.