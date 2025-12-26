Tipitapeño se dejó llevar por la belleza y es «desplumado» por mujeres en Granada

“Con la mente en blanco” despertó en el Paseo La Sultana, un tipitapeño de apellido Vargas, de 52 años, después de ser “desplumado” por dos bellas granadinas.

Después de varias horas tratando de recordar que le había pasado, don Pedro relató que llegó de visita a La Gran Sultana, y en una de las calles fue alcanzado por dos mujeres que le ofrecieron “ponerlo a ver las estrellas”.

“Me dejé llevar por su belleza de pies a cabeza” dijo el tipitapeño, quien precisó que las mujeres sacaron un pañuelo blanco y se lo pasaron en el rostro, y segundos después, ya estaba durmiendo en la vía pública.

El perjudicado indicó que las dos bellezas granadinas se le llevaron su celular y la billetera donde portaba 1,500 córdobas en efectivo.

La historia del tipitapeño ablandó el corazón de varias personas que de “peso en peso” le recolectaron 100 córdobas para que regresara a la “tierra del pescado sin espinas”.