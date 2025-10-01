Tipitapeño fue encontrado sin vida en potrero de Nandaime, Granada

El joven Alexander Josué Oporta Jiménez, de 24 años, fue encontrado muerto al mediodía de este miércoles en un potrero del municipio de Nandaime, en el departamento de Granada.

El cuerpo sin vida de Oporta Jiménez fue descubierto por trabajadores del campo que andaban pastoreando un ganado de los billares de “Cacha Gato” 300 metros al norte en la comunidad La Barranca.

Alexander Oporta era originario de la ciudad de Tipitapa y las autoridades policiales, con apoyo de un médico forense se encuentran determinando las causas de su muerte.

