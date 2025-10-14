Motociclista evita cruzar río para no ahogarse, pero minutos después muere en colisión contra una vaca

Víctima de politraumatismo murió la noche de este martes el motociclista Alfredo Ramírez Bermúdez al estrellarse contra una vaca que le salió en la carretera, hecho ocurrido en la comunidad El Llanito, en el municipio de Teustepe, departamento de Boaco.

Alfredo Ramírez Bermúdez

Información proveniente de la zona revela que Alfredo iba en su moto con un amigo hacia su casa, después de haber estado trabajando en una lechería de la zona, y para acortar camino iba a cruzar un río, lo cual no hizo para resguardar su vida, ya que la corriente estaba fuerte.

Alfredo y su amigo, de identidad aún desconocida, retornaron a la vía principal y cuando ya iban en marcha les salió al paso una vaca, contra la cual colisionaron violentamente, ocurriendo la desgracia.

La policía de Teustepe ya está investigando el caso, para identificar al dueño de la vaca y que pague por su irresponsabilidad de dejarla “algarete”, lo que ocasionó el mortal accidente de tránsito.

El pasajero que llevaba Alfredo Ramírez Bermúdez fue trasladado al hospital de Teustepe, de donde supuestamente fue remitido al hospital José Niebrowsky en la ciudad de Boaco, con pronóstico reservado.