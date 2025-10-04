Taxista devuelve bolso con 11 mil córdobas a joven pasajera en Managua

Un gesto que vale la pena compartir: Don Harvin Manzanares, taxista con más de cinco años de trabajo, entregó una maleta olvidada que contenía ropa de niña y 11 mil córdobas a la joven Martha Lorena Hernández Altamirano, de 30 años.

Martha venía desde Corinto con una amiga. Ambas tomaron el taxi placas M 05996 en el sector del mercado Mayoreo y se bajaron cerca de la Lotería Nacional.

Hasta después de bajarse del vehículo, Martha Hernández se percató que había dejado su bolso y un balde en la cajuela del taxi. De inmediato escribió al WhatsApp de Tu Nueva Radio YA, 8711-0456, pidiendo ayuda para recuperar sus cosas.

Don Harvin, al llegar a su casa en Ciudad Sandino, se dio cuenta de que las pasajeras habían dejado la maleta. Sin revisar nada, y junto a su esposa María de los Ángeles Estrada Gutiérrez, de inmediato volvió al lugar donde las dejó, con la esperanza de encontrarlas.

“Dios me dijo que no tocara nada, que perdería más si me quedaba con algo que no era mío”, dijo Don Harvin, mostrando su fe y honestidad.

Martha esperó pacientemente y con fe durante tres horas en el mismo sitio. Cuando recibió su maleta, confirmó que todo estaba completo, sin que faltara ni un centavo.

Ella pagó la carrera y se fue feliz, agradecida por el buen corazón del taxista y contó que ese dinero era para cubrir gastos importantes en su casa, como comida y otras necesidades.

Don Harvin Manzanares, cada día sale a las calles a taxear con la esperanza de brindar un buen servicio y poder llevar el sustento a hogar, donde lo esperan sus tres niños y su bella esposa.