Taxista de Estelí fallece a causa de un posible infarto

El gremio de taxistas de la ciudad de Estelí se encuentra de luto tras el fallecimiento de uno de sus miembros, el joven Yader Talavera Talavera, quien murió repentinamente la tarde del martes 28 de octubre a causa de un posible infarto.

El suceso ocurrió alrededor de las seis de la tarde en el barrio Oscar Gámez, zona central de Estelí, donde Talavera comenzó a sentir un fuerte malestar en el pecho.

A pesar de ser trasladado de urgencia al Hospital San Juan de Dios, el joven taxista falleció minutos después de su ingreso.

Yader Talavera Talavera residía en el mismo barrio Oscar Gámez y era muy conocido en la ciudad, pues se dedicó a trabajar como taxista en Estelí durante varios años.

