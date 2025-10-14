Supervisor de vigilantes muere impactado por automovilista borracho en Rivas

En el hospital Gaspar García Laviana falleció la madrugada de este martes Jader Trinidad Calero Mora, de 43 años, varias horas después de haber sufrido un violento accidente de tránsito en la comarca El Panamá, en Rivas.

Jader Trinidad Calero Mora, de 43 años

El percance vial ocurrió en el kilómetro 117.3 de la carretera Panamericana Sur, a las 10 y 30 de la noche de ayer lunes, cuando Jader Calero se trasladaba en la moto marca Génesis color negro placa M 232-752.

En ese momento el motorizado fue impactado de frente por el automóvil marca Toyota color rojo matrícula GR 13604, conducido en supuesto estado de ebriedad por Bismarck Alberto Sánchez Muñiz, de 51 años.

Cazadores de noticias informaron que el accidente ocurrió cuando el conductor del auto realizó una maniobra hacia la izquierda, invadió el carril contrario y chocó al motorizado, dejándolo gravemente herido.

El lesionado fue llevado poco después al hospital de la ciudad de Rivas en donde a pesar de los esfuerzos médicos por salvarle la vida, terminó rindiéndose ante la muerte a las 4 y media de la madrugada de hoy.

Fallece Jader Calero tras trágico accidente en Rivas

Jader Trinidad Calero Mora era originario de Masatepe, habitaba en la zona 7 de Buenos Aires, Rivas y trabajaba de supervisor de guardas para una empresa de seguridad, labor que andaba realizando al momento del trágico accidente.

El infortunado era esposo de la profesora Midelba del Socorro Montiel Molina y dejó en la orfandad a dos hijos: Jaremy Guadalupe Calero Montiel y Jader Francisco Calero Montiel, a quienes enviamos nuestras condolencias.

