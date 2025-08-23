type here...
sábado, agosto 23, 2025
Sucesos

Sujetos desconocidos asaltan con machetes a dos hombres en San José de Bocay, Jinotega

Por Quique GonCan
Dos hombres fueron asaltados e intimidados con machetes por varios desconocidos mientras regresaban a sus casas en la comarca La Camaleona, en el municipio de San José de Bocay, Jinotega.

Las víctimas, identificadas como Donald Francisco Medrano Castillo, de 36 años, y William Alexander Matute Ohoa, de 28, fueron despojadas de un total de 13 mil 650 córdobas en efectivo y sus pertenencias.

Tras cometer el robo, los delincuentes huyeron del lugar, mientras la Policía Nacional investiga el caso para dar con su paradero.

