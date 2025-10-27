Sorteador grave al ser corneado por un «cachudo» en barrera de Puerto Sandino

Con las vísceras expuestas quedó el señor Denis Narváez, al ser corneado anoche por un toro en la barrera ubicada en Puerto Sandino, en Nagarote, departamento de León.

Grave cornada a Denis “El Cabito” Narváez en Puerto Sandino

Parroquianos informaron que Denis, quien es conocido como “El Cabito Narváez”, estuvo sorteando y lazando toros durante casi dos horas en la barrera.

Sin embargo, uno de los toros lo sorprendió de pronto, sin darle tiempo de subir la barrera, recibiendo la corneada que le perforó el abdomen.

“El Cabito Narváez”, fue evacuado rápidamente de la barrera y llevado al centro de salud de Nagarote, de donde lo transfirieron al hospital Oscar Danilo Rosales de la ciudad de León, por la gravedad de su herida.

