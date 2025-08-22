type here...
Siete personas resultan lesionadas al volcarse bus en carretera a Villanueva, en Chinandega

Por Quique GonCan
Por lo menos siete personas resultaron lesionadas la mañana de este viernes al volcarse un bus de transporte colectivo que cubría la ruta Villanueva–Los Tololos, en Chinandega.

Entre los lesionados hubo estudiantes, trabajadores que se dirigían a sus actividades cotidianas y personas que regresaban a sus hogares luego de realizar compras.

Aunque el accidente también dejó cuantiosos daños materiales, afortunadamente no se reportan pérdidas humanas.

Algunos lesionados se trasladaron por sus propios medios a un centro asistencial cercano, y otros decidieron irse a sus casas.

Mientras tanto, la Policía realiza las debidas investigaciones para determinar si el vuelco se debió al exceso de velocidad o la sobrecarga del vehículo.

