Señora se priva de la vida y motivos se los lleva a su tumba en El Rama

Una mujer de apellido Obando, de 45 años, se quitó la vida por medio de la asfixia mecánica por causas desconocidas, en su casa ubicada en el barrio Germán Pomares, en la ciudad de El Rama, Caribe Sur.

Tras ser alertados de los hechos, agentes de la Policía Nacional se presentaron al lugar para realizar las investigaciones, logrando determinar que en el deceso no hubo mano criminal.

Nuestro colaborador José Duarte informó que el fallecimiento de la señora Obando ha causado consternación ya que era una persona popular y muy querida entre los pobladores de su barrio.