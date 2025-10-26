Señora fallece al sufrir desmayo cuando viajaba en bus de Wiwilí a Pantasma, en Jinotega

Una señora identificada preliminarmente como Tránsito Gutiérrez Herrera murió la tarde de hoy domingo, cuando viajaba como pasajera e un autobús de transporte colectivo.

La adulta mayor abordó la unidad en la comarca Maleconcito, en Wiwilí, Jinotega, y sufrió un desmayo cuando llegaron a Santa María de Pantasma.

El conductor del bus la trasladó al centro de salud de Pantasma pero ya había expirado en el trayecto.

Testigos del hecho presumen que la señora sufrió un infarto que minutos después le causó la muerte.