Sucesos

Señor que se movía en silla de ruedas es hallado sin vida en Peñas Blancas, Rivas

Por Quique GonCan
Lectura: Menos de un minuto(s)

Un adulto mayor que se movilizaba en una silla de ruedas fue encontrado muerto la mañana de este sábado en el sector del Tiangue de Peñas Blancas, en el municipio de Cárdenas, Rivas.

La víctima de unos 60 años, supuestamente viajaba solo desde Costa Rica hacia la ciudad de Granada, y ayer viernes no pudo continuar su marcha debido a que le agarró la noche.

Tras el hallazgo del cuerpo, agentes de la Policía Nacional se presentaron al sitio para investigar la identidad del fallecido y con ayuda de un forense determinar las causas de muerte.

