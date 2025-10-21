Semoviente causa la muerte de otro motociclista en el departamento de Rivas

En el Hospital Gaspar García Laviana, falleció anoche el motociclista Lener Antonio Peña Espinoza, de 30 años, quien la noche del domingo se accidentó en la comarca El Limón No. 1, en Tola, Rivas.

Cazadores de noticias informaron que Lener conducía a exceso de velocidad una moto marca AKT sin placa cerca de la intercepción de la nueva carretera a Las Salinas, cuando impactó contra un semoviente en la vía.

A causa de la colisión, el motorizado salió volando y fue a caer al pavimento, donde sufrió trauma craneal severo, entre otras lesiones de gravedad, que le causaron la muerte 24 horas después.

