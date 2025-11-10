Segoviano muere en accidente de tránsito en Macuelizo

Víctima de politraumatismo murió la noche de este domingo un hombre identificado como Andrés Abelino Martínez Duarte, de 36 años de edad, al verse involucrado en un accidente de tránsito en Nueva Segovia.

La tragedia ocurrió en la comunidad Ococona, en Macuelizo, en donde Andrés Abelino se desplazaba en motocicleta cuando chocó de frente con un camión, en circunstancias investigadas por la policía.

El fallecido Andrés Abelino Martínez Duarte era originario de la comarca Mata de Plátano, ahí mismo en Macuelizo.

