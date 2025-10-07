Segoviano muere al caer en una quebrada y pegar la cabeza contra una piedra

Víctima de trauma craneoencefálico severo murió este lunes el señor Diego de Jesús Peralta, de 73 años, al caer en una quebrada e impactar la cabeza contra una enorme piedra

Muere vecino de Chachagua por trauma craneal severo

El hecho ocurrió en la comarca Chachagua, ubicada en el municipio de Wiwilí, en el departamento de Nueva Segovia.

Don Diego fue encontrado muerto por pobladores de la zona, que llamaron a la policía y con ayuda de un medico forense se determinó que su muerte fue accidental por trauma craneal severo.

El cuerpo de don Diego de Jesús Peralta fue entregado a su familia, para las respectivas honras fúnebres ahí mismo en la comarca Chachagua, donde habitaba.

