Sed de Venganza: caraceño abandona hospital para buscar a sujetos que lo golpearon

Con la cabeza como “alcancía” fue trasladado al hospital Regional Santiago, el ciudadano Erick José Estrada López, de 35 años, después de ser “sopapeado”, en una calle de Diriamba, Carazo.

Conocidos dijeron que Erick andaba borracho cuando se vio involucrado en una riña por guaro, y en el pleito “no metió ni las manos”.

A causa de la agresión, Estrada López resultó con una herida abierta en la cabeza más golpes y excoriaciones en distintas partes del cuerpo.

Lo curioso del caso, es que a pesar del estado de embriaguez y de haber perdido la pelea, Erick abandonó el hospital para ir a buscar a los sujetos que lo vapulearon, con intenciones de vengarse.

